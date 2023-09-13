العالم اليوم - روسيا وأوكرانيا تتبادلان الهجمات "المبكرة"

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 13 سبتمبر 2023 07:19 صباحاً - تبادلت روسيا وأوكرانيا الهجمات، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، وفقا لمصادر من الطرفين.

فقد أعلن حاكم عينته روسيا لسيفاستوبول في شبه جزيرة القرم، أن أوكرانيا شنت هجوما صاروخيا على المدينة الساحلية.

وقال ميخائيل رازفوزاييف حاكم سيفاستوبول عبر "تلغرام"، إن هجوما جويا أوكرانيا أدى إلى اندلاع حريق في حوض سيفاستوبول لبناء السفن، مما أدى إلى إصابة 24 شخصا على الأقل.

وأكد رازفوزاييف أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية شاركت في صد الهجوم.

ومن جهة أخرى، أعلنت كييف أن مسيرات روسية قصفت ميناء إسماعيل جنوبي أوكرانيا على نهر الدانوب، مما أدى إلى إصابة 6 أشخاص وتضرر منشآت.

وفي منشور على "تلغرام"، قال حاكم منطقة أوديسا أوليغ كيبر إن "أسرابا من الطائرات المسيرة الهجومية استهدفت منطقة إسماعيل. تم تسجيل أضرار لحقت ببنى تحتية مرفئية وغيرها من (البنى التحتية) المدنية".

وأضاف أن "6 مدنيين" أصيبوا في هذا القصف ونقلوا إلى المستشفى، مشيرا إلى أن حالة 3 منهم خطرة.

وكان كيبر دعا السكان خلال الليل إلى البقاء في أماكن آمنة، إلى حين انتهاء حالة الاستنفار الجوي.

ومنذ انسحابها من اتفاق الحبوب، كثفت روسيا هجماتها على الدانوب والبحر الأسود، المنطقة التي تضم بنى تحتية وموانئ تستخدم لتخزين الحبوب وتصديرها.