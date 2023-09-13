العالم اليوم - عشرات القتلى بحريق مبنى سكني في فيتنام

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 13 سبتمبر 2023 07:19 صباحاً - لقي العشرات حتفهم إثر حريق هائل في مبنى سكني بالعاصمة الفيتنامية هانوي، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية صباح الأربعاء.

وقالت وكالة الأنباء الفيتنامية الرسمية، إن "السلطات أنقذت نحو 70 شخصا، ونقل إلى المستشفى 54 شخصا من بينهم عشرات القتلى".

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر عشرات القتلى بحريق مبنى سكني في فيتنام .. في رعاية الله وحفظة