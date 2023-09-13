العالم اليوم - وسط ترقب لتقرير التضخم بأميركا.. المعدن الأصفر يتراجع

انتم الان تتابعون خبر وسط ترقب لتقرير التضخم بأميركا.. المعدن الأصفر يتراجع من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 13 سبتمبر 2023 10:18 صباحاً - تراجعت أسعار الذهب، الأربعاء، لكنها تماسكت فوق أدنى مستوى في أسبوعين بلغته في الجلسة الماضية مع ترقب الأسواق لبيانات التضخم الأميركية والتي قد توفر مؤشرات على مسار أسعار الفائدة.

تحركات الأسعار

بحلول الساعة 05:14 بتوقيت غرينتش، انخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 بالمئة إلى 1910.87 دولار للأونصة، بعدما لامست أدنى مستوياتها منذ 25 أغسطس عند 1906.50 دولار للأونصة أمس الثلاثاء.

وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1993.30 دولار للأونصة.

ومن المنتظر أن تصدر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش، ومع ارتفاع أسعار الطاقة فإن التوقعات تشير إلى أن التضخم سيكون أعلى.

وعلى الرغم من التوقعات بأن يبقي الفيدرالي الأميركي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع السياسة النقدية يومي 19 و20 سبتمبر، فإن البنك المركزي سينتظر على الأرجح حتى الفترة بين أبريل ويونيو 2024 أو بعد ذلك قبل خفض الفائدة، وفقا لخبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم.

والذهب شديد الحساسية لرفع الفائدة لأن ذلك يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 22.92 دولار للأونصة.

وتراجع البلاتين 0.5 بالمئة إلى 905.49 دولار للأونصة، وتراجع البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1230.44 دولار للأونصة.