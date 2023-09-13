العالم اليوم - "فاجعة درنة" بالأرقام.. دفن 3350 من ضحايا العاصفة دانيال

انتم الان تتابعون خبر "فاجعة درنة" بالأرقام.. دفن 3350 من ضحايا العاصفة دانيال من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 13 سبتمبر 2023 01:18 مساءً - قال المتحدث باسم وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من البرلمان الليبي طارق الخراز إنه تم التعرف على ما يقارب 2100 من ضحايا العاصفة دانيال الذي ضرب مدن شرق البلاد، وتم دفنهم في مدينة درنة، كما دفن 1100 جثة أخرى غير مدونين ولم يتم التعرف عليهم.

وأضاف الخراز لموقع "دوت الخليج"، أنه فيما يخص الضحايا المصريين، فقد تم تسليم 75 جثمان من العمالة المصرية الذين قضوا في مدينة درنة، وهناك قرابة 40 مفقود مصري في مدينة درنة، وهناك تواصل مستمر مع ذويهم لمعرفة معلومات أكثر عن المفقودين، كما طلبنا منهم صور شخصية للتعرف عليهم.

وكشف المتحدث باسم وزارة الداخلية، عن دفن بعض الضحايا من جنسيات أخرى سواء المصرية أو السورية أو الفلسطينية بلغ عددهم 150 ضحية.

وتسببت العاصفة "دانيال" في فيضانات مميتة في العديد من بلدات شرق ليبيا، لكن درنة كانت الأكثر تضررا، حيث ذكر سكان المدينة أنهم سمعوا أصوات انفجارات مدوية عندما ضربت العاصفة الساحل، مساء الأحد، ليدركوا أن السدين خارج المدينة قد انهارا.

واجتاحت مياه الفيضانات وادي درنة، الذي يمر من الجبال عبر أحياء المدينة إلى البحر.

وفي الوقت ذاته، تواصل فرق الإنقاذ الليل بالنهار لانتشال العديد من الجثث الأخرى المتناثرة في الشوارع وتحت أنقاض المباني في المدينة، فيما تم انتشال بعض الجثث من البحر.

وألحقت الفيضانات أضرارا واسعة بالبنية التحتية ودمرت العديد من الطرق المؤدية إلى درنة، ما أعاق وصول فرق الإنقاذ الدولية والمساعدات الإنسانية لعشرات الآلاف الذين دمرت منازلهم أو تضررت.

حصيلة مأساوية للقتلى في ليبيا

وفي وقت سابق، قال محمد أبو لموشة، المسؤول الإعلامي بوزارة الداخلية في الحكومة المكلفة من البرلمان الليبي، يوم الثلاثاء، إن عدد القتلى في درنة يتجاوز 5300 قتيل، مشيرا إلى تلقي بلاغات عن وفاة العشرات في بلدات أخرى بشرق ليبيا.

ونقلت السلطات مئات الجثث إلى المشارح في البلدات المجاورة.