العالم اليوم - اتفاق براءة بين "هواوي" و"شاومي" يشمل شبكات الجيل الخامس

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 13 سبتمبر 2023 01:18 مساءً - قالت شركة "هواوي تكنولوجيز" الصينية في بيان إنها وقعت الأربعاء مع شركة "شاومي" اتفاقا عالميا يسمح بإصدار تراخيص متبادلة لبراءات الاختراع.

وأضافت أن الاتفاق يغطي تكنولوجيا الاتصالات بما فيها شبكات الجيل الخامس ويمثل نهاية لنزاع بين الشركتين الصينيتين بخصوص تراخيص براءة الاختراع. وذكرت وسائل إعلام محلية صينية في مارس أن "هواوي" تقوم بمقاضاة شركة "شاومي" لانتهاك أربع براءات مسجلة تتعلق بشكل رئيسي بتكنولوجيا الاتصالات اللاسلكية والتصوير باستخدام الهواتف الذكية وتكنولوجيا غلق الشاشة. وأعلنت هواوي في شهر يوليو الماضي حصولها على 560 مليون دولار قيمة إيرادات تتعلق بحقوق الملكية الفكرية في 2022. وأضافت أنها ربحت أكثر مما دفعته لامتلاك تلك الحقوق على مدار العامين الماضين إذ أن تراجع مبيعات سماعات الهواتف يعني أنها ستخفض المبلغ الذي تدفعه لأصحاب حقوق الملكية الفكرية الآخرين.

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