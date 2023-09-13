العالم اليوم - SailGP ومبادلة تتعاونان لإقامة سباق القوارب الشراعية بأبوظبي

انتم الان تتابعون خبر SailGP ومبادلة تتعاونان لإقامة سباق القوارب الشراعية بأبوظبي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 13 سبتمبر 2023 02:15 مساءً - تستعد أبوظبي وللمرّة الأولى لاستضافة السباق العالمي "SailGP"، وسوف تنظّم فعاليات بطولة "جائزة أبوظبي الكبرى للإبحار" (Abu Dhabi Sail Grand Prix) يومي 13 و14 يناير 2024 بالشراكة بين شركة مبادلة للاستثمار، الشريك العالمي لسلسلة سباقات "SailGP"، ومجلس أبوظبي الرياضي.

وقد تم طرح تذاكر السباق أمام الجمهور لحضور فعاليات الذي سيقام في مياه ميناء زايد؛ الميناء التاريخي الأبرز في أبوظبي.

وتم الإعلان عن الحدث العالمي المرتقب في مؤتمر صحفي أقيم في نادي شاطئ السعديات في أبوظبي.

وتتطلع سلسلة سباقات "SailGP" من خلال تنظيم مثل هذه البطولة الدولية المرموقة في أبوظبي، لإحداث نقلة نوعية في عالم سباقات القوارب الشراعية التي تعد واحدة من السباقات الرياضية الأسرع انتشاراً في العالم، وسيحظى الجمهور بفرصة متابعة 10 فرق عالمية، وهي تتنافس فيما بينها.

وستكون أبوظبي الوجهة الأحدث ضمن رزنامة السباقات الدولية للموسم الرابع، والتي تتضمّن العديد من المدن وأماكن السباق المرموقة والبارزة مثل نيويورك ولوس أنجلوس وسيدني وسان تروبيه وسان فرانسيسكو.

يُشار إلى أنه قد تم البدء ببيع التذاكر لهذا السباق المثير على سطح الماء، ومن المتوقع أن يستقطب هذا الحدث الرياضي اهتمام الآلاف ممن يتطلعون لمتابعة فعالياته.

وتشارك في السباق فرق رياضية معروفة ومتسابقين عالميين يتنافسون على متن قوارب من فئة F50 تصل سرعتها لحوالي 100 كلم في الساعة.

وستخوض فِرق وطنية من أستراليا، وكندا، والدنمارك، وفرنسا، وألمانيا، وبريطانيا، ونيوزيلندا، وإسبانيا، وسويسرا والولايات المتحدة الأميركية سباقات ومنافسات قوية على مدى يومين بالقرب من الشاطئ في سعي منها للفوز باللقب.

كما يُمكِن مشاهَدة السباق من خلال القوارب الخاصّة بالجمهور، حيث يحصل مالك القارب على علم SailGP VIP لمشاهدة السباق في أفضل بقعة ضمن محيط مسار السباق، وذلك في قلب الحدث مباشرة.

ويُمكِن الحصول على دخول حصري في يومَي السباق والاستماع أيضاً للتعليق المباشر على السباق عبر VHF.

علماً بأنه سيتم وضع القوارب التي لا تحمل العلم المخصَّص للفعالية على مسافة 200 متر على الأقل خلف اليخوت والقوارب التي تحمل العلم.