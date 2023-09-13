العالم اليوم - أوكرانيا تثأر للهجوم الروسي على ميناء إسماعيل

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 13 سبتمبر 2023 02:15 مساءً - أعلن الجيش الأوكراني، الثلاثاء، أن قواته ضربت أهدافا في ميناء بشبه جزيرة القرم، وذلك بعيد شن روسيا هجوما بطائرات مسيرة على ميناء إسماعيل الأوكراني، مما تسببت بوقوع أضرار مادية.

ونقلت "رويترز" عن الجيش الأوكراني قوله: لقد تم ضرب أهدافا بحرية والبنية التحتية لميناء في خليج سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم.

يحتضن الميناء مقر الأسطول الروسي في البحر الأسود.

لم تتضح مزيد من التفاصيل حول هذا الهجوم. الهجوم على ميناء إسماعيل في وقت سابق الأربعاء، ذكر مسؤولون أوكرانيون أن هجوما روسيا بطائرات مسيّرة في وقت مبكر اليوم ألحق أضرارا بالبنية التحتية لميناء إسماعيل جنوب أوكرانيا.

ميناء إسماعيل أحد موانئ تصدير الحبوب الرئيسية في أوكرانيا.

قال حاكم منطقة أوديسا أوليه كبير: "تم إطلاق عدة مجموعات من الطائرات المسيرة على منطقة إسماعيل".

ذكر عبر تطبيق "تليغرام": "لسوء الحظ، تم تسجيل أضرار لحقت بالميناء وبنى تحتية مدنية أخرى".

قال الجيش الأوكراني في وقت لاحق إن الهجوم الذي استمر أربع ساعات ونصف الساعة تسبب في نشوب حريق بمكان انتظار شاحنات.

ذكر مكتب المدعي العام أن ستة من سائقي الشاحنات ومواطنا محليا أصيبوا في الهجوم.

كثّفت روسيا هجماتها على الموانئ الأوكرانية والبنية التحتية للحبوب منذ منتصف يوليو، عندما انسحبت موسكو من اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة يسمح بالتصدير الآمن لشحنات حبوب أوكرانية عبر موانئ البحر الأسود.

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