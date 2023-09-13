العالم اليوم - مصر.. زيادة واردات السيارات 30% في يونيو

انتم الان تتابعون خبر مصر.. زيادة واردات السيارات 30% في يونيو من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 13 سبتمبر 2023 03:22 مساءً - ارتفعت واردات مصر من سيارات الركوب، في يونيو الماضي، للشهر الثاني على التوالي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وسجلت واردات مصر من السيارات نحو 129 مليون و353 ألف دولار في شهر يونيو الماضي، مقابل نحو 99 مليون و662 ألف دولار في شهر يونيو عام 2022، بزيادة بلغت نحو 29 مليون و691 ألف دولار وبنسبة ارتفاع بلغت حوالي 30 بالمئة.

وبداية من شهر مايو الماضي، بدأت واردات السيارات تعاود الارتفاع، حيث بلغت قيمتها في مايو نحو 169 مليون و399 ألف دولار، مقابل واردات بلغت قيمتها 123 مليون و126 ألف دولار في نفس الشهر من عام 2022، بزيادة بلغت نحو 46 مليون و273 ألف دولار.

وخلال العام الماضي، تراجعت الواردات المصرية من السيارات بحوالي مليار ونصف المليار دولار، حيث كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن تراجع الواردات المصرية من سيارات الركوب لتصل إلى مليار و915 مليون دولار، مقابل 3 مليارات و664 مليون دولار فى نفس الفترة عام 2021، بتراجع بلغت قيمته نحو مليار و749 مليون دولار.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن قيمة العجز فى الميزان التجارى بلغت 2.32 مليار دولار خلال شهر يونيو الماضي، مقابل 4.43 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة تراجع بلغت نحو 47.7%.