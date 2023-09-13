العالم اليوم - التضخم السنوي بأميركا يتجاوز التوقعات ويرتفع 3.7% في أغسطس

انتم الان تتابعون خبر التضخم السنوي بأميركا يتجاوز التوقعات ويرتفع 3.7% في أغسطس من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 13 سبتمبر 2023 04:18 مساءً - تسارع معدل التضخم السنوي في أميركا خلال أغسطس الماضي، بأكثر من المتوقع بسبب الزيادات في أسعار الطاقة، الأمر الذي يضع ضغوطا على الفيدرالي الأميركي بشأن إنهاء موجة التشديد النقدي.

وأظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية، الأربعاء، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين خلال أغسطس إلى 3.7 بالمئة على أساس سنوي، مقابل 3.2 بالمئة في يوليو.

وكان اقتصاديون استطلعت وكالة رويترز أرائهم قد توقعوا ارتفاع معدل التضخم السنوي في أميركا بنسبة 3.6 بالمئة في أغسطس.

وعلى أساس شهري ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.6 بالمئة، كما هو متوقع، بعد أن ارتفع 0.2 بالمئة فقط في يوليو.

وبالنسبة لمؤشر التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء، فقد تراجع إلى 4.3 بالمئة في أغسطس، متماشيا مع التوقعات، وذلك مقابل 4.7 بالمئة في يوليو.

لكن على أساس شهري ارتفع مؤشر التضخم الأساسي في أغسطس إلى 0.3 بالمئة، مقابل توقعات بأن يستقر عند نفس مستواه في يوليو البالغ 0.2 بالمئة.