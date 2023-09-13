العالم اليوم - أطلع كيم على "أوروس".. هذه مواصفات سيارة بوتين فائقة الحماية

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 13 سبتمبر 2023 05:18 مساءً - أطلع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نظيره الكوري الشمالي كيم جونغ أون، الأربعاء، على السيارة الروسية "أوروس" في قاعدة "فوستوشني" الفضائية ضمن زيارة رسمية لكيم جونغ أون إلى روسيا.

"أوروس موتورز" هي شركة روسية تقوم بتصنيع السيارات الفارهة، تأسست عام 2018، وهي الشركة المنتجة لسيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرئاسية. مواصفات سيارة بوتين سيارة بوتين التي توصف بأنها "قصر على عجلات" مصممة خصيصا له وقادرة على حمايته حتى عندما تكون مغمورة بالماء.

يتم تشغيل السيارة بواسطة محرك هجين بثمان اسطوانات و سعة 4.4 لتر.

تم تجهيز جسم السيارة بنظام دفاع مضاد للحريق والقنابل والرصاص إلى جانب الحماية ضد نيران القناصة.

المواصفات الفنية الأخرى للسيارة لا تزال غير معلنة.

يُنظر إلى سيارة أوروس على أنها وريث للسيارات المدرعة التي صنعتها شركة "زيل" والتي نقلت القادة السوفييت خلال سنوات الحرب الباردة. ومن المعروف أن السيارات المخصصة لنقل القادة حول العالم تكون مجهزة بتقنيات حماية عالية، ولكن الضوء دائما يسلط على سيارة بوتين وسيارة الرئيس الأميركي جو بايدن على اعتبار أنهما الأكثر تقنية. سيارة "الوحش" للرئيس الأميركي سيارة ليموزين كاديلاك، المعروفة باسم "كاديلاك وان" أو "الوحش".

وزنها 9 أطنان، طورتها شركة جنرال موتورز، في خدمة رؤساء الولايات المتحدة لسنوات.

تم تجهيزها بأحدث التقنيات، وتأتي مع كاميرات للرؤية الليلية، ومدافع الغاز المسيل للدموع، ونظام اتصالات متطور، ونظام أكسجين آمن، ونظام إطفاء حريق أوتوماتيكي.

فيها إمدادات دم طارئة من فصيلة دم الرئيس.

تحتوي المركبة المدرعة على نوافذ زجاجية بسمك ثلاث بوصات وخمس طبقات للحماية من الرصاص.

جسم السيارة عبارة عن مزيج من الفولاذ والألومنيوم والتيتانيوم والسيراميك مع درع بسمك 8 بوصات لمنع القنابل والرصاص.

يزن كل باب نفس وزن باب طائرة بوينغ 757، والشقوق مغلقة بالكامل للحماية من الهجمات الكيميائية والبيولوجية.

يفصل مقعد الرئيس درع زجاجي عن مقصورة السائق، ولا يتحكم سوى الرئيس في خفض الحاجز بنقرة زر.

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