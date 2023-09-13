العالم اليوم - السودان.. 40 قتيلا على الأقل في غارات على دارفور

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 13 سبتمبر 2023 05:18 مساءً - قُتل 40 شخصا على الأقل، الأربعاء، في مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور إثر غارات جوية نفذها الجيش طالت سوقين شعبيين وأحياء سكنية في ظل تواصل المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع، بحسب ما أفاد شهود ومصدر طبي.

والشهر الماضي فرّ أكثر من 50 ألف شخص من مدينة نيالا، ثاني أكبر مدن السودان من حيث عدد السكان بعد العاصمة، نتيجة استمرار الحرب وبعد أن أسفر قصف جوي للجيش طال منازل المواطنين عن مقتل 39 شخصا.

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