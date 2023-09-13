العالم اليوم - السيسي يوجه الجيش لدعم الليبيين.. وتعويضات لضحايا "دانيال"

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 13 سبتمبر 2023 06:22 مساءً - وجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، أفراد القوات المسلحة المتجهين إلى ليبيا ببذل أقصى جهد للتخفيف من آثار الكارثة الإنسانية التي خلّفتها العاصفة "دانيال"، في وقت صدر قرار بمنح تعويضات لأبناء المصريين الذين لقوا مصرعهم في العاصفة بليبيا.

وذكرت صفحة الرئاسة المصرية على "فيسبوك":

الرئيس يوجه القوات والعناصر المتجهة لليبيا ببذل أقصى جهد للتخفيف من آثار الكارثة الإنسانية.

يوجه بتجهيز حاملة الطائرات الميسترال للعمل كمستشفى ميداني، لعدم تحميل الأشقاء في ليبيا أية أعباء.

يتقدم بخالص العزاء لأسر الضحايا من المواطنين المصريين المتوفين في ليبيا، جراء الإعصار والفيضانات، ويوجه بتوفير إعانات عاجلة لأسرهم.

يوجه الشكر لأجهزة الدولة ولاسيما القوات المسلحة على الجهود الدؤوبة وسرعة التنسيق مع الأشقاء في ليبيا والمغرب للوقوف بجانبهم في هذه المحنة الأليمة.

قرار دعم أبناء المتوفين

وبدورها، وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، نيفين القباج، بتحمل مصروفات التعليم المدرسي والجامعي لأبناء ضحايا العاصفة "دانيال" في ليبيا للعام الدراسي 2023-2024.

وأضاف أنه سيكون هناك دعم غذائي لأسر الضحايا شهريا لحين استقرارهم اقتصاديا واجتماعيا، تنفيذا لتوجيهات السيسي.

كما وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بصرف 25 ألف جنيه لكل مصاب من المواطنين المصريين جراء الإعصار والفيضانات التي ضربت ليبيا أخيرا.

كما وجهت القباج بصرف إعانات عاجلة لأسر الضحايا من المواطنين المصريين المتوفين في ليبيا جراء الإعصار والفيضانات، وأمرت القباج بصرف مساعدات عاجلة لأسر الضحايا تقدر قيمتها بـ 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى.