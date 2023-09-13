وزير دفاع إستونيا: دول الغرب يمكنها تقديم المزيد لمساعدة أوكرانيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 13 سبتمبر 2023 06:29 مساءً - صرح وزير دفاع إستونيا هانو بيفكور اليوم الأربعاء، بأن دول الغرب يمكنها القيام بالمزيد لمساعدة أوكرانيا في ظل استمرار هجمتها المضادة ضد روسيا.

وقال بيفكور في تصريح لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية إن ضمان استمرار تقديم الدعم إلى كييف رغم مرور 600 يوما على الحرب يعد "مسؤولية جمعية" تقع على عاتق القادة.

وتابع أن أوكرانيا تحتاج إلى تقديم المساعدة، مشيرا إلى أن بلاده قدمت 1% من ناتجها المحلي الإجمالي كمساعدات عسكرية كما قدمت كافة مدافع "هاوتزر" التي تمتلكها لأوكرانيا.

وأضاف "يمكننا القيام بالمزيد، الكثير من الدول يمكنها القيام بالمزيد".