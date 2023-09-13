الكرملين: لا توجد خطط لزيارة بوتين لكوريا الشمالية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 13 سبتمبر 2023 06:29 مساءً - قال الكرملين اليوم إنه لا توجد خطط لزيارة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لكوريا الشمالية، بحسب سكاى نيوز.

وأكد الكرملين أن وزير الخارجية الروسية لافروف سيقوم بزيارة كوريا الشمالية شهر أكتوبر المقبل.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أهمية المباحثات التي أجراها مع زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون في قاعدة فوستوتشني الفضائية في أقصى شرق روسيا.

وقال الرئيس الروسي ـ خلال قمة ثنائية عقدها مع زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون في موسكو ـ إن "هذه القمة تأتي في وقت متميز لأنها تتزامن مع مرور 75 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وشدد بوتين ـ حسبما ذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأربعاء، على أن المباحثات مع كيم تناولت العديد من القضايا من أهمها سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين والوضع الراهن في المنطقة.

من جانبه، قال زعيم كوريا الشمالية إن علاقة بلاده مع روسيا تمثل أولوية، متعهدا في الوقت نفسه بدعم بيونج يانج لقرارات الرئيس بوتين والحكومة الروسية في الدفاع عن سيادتها وأمنها القومي.