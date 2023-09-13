إيطاليا: وصول أكثر من ألف مهاجر إلى جزيرة لامبيدوزا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 13 سبتمبر 2023 07:26 مساءً - قالت مصادر أمنية إيطالية، إن الموجة الجديدة لتدفقات الهجرة نحو جزيرة لامبيدوزا الصقلية، مستمرة بلا توقف حيث تم تسجيل وصول نحو ألف مهاجر خلال الليلة الماضية.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية (أكي) عن المصادر ذاتها القول، إنه من خلال 23 عملية إنزال، وصل حوالي ألف مهاجر، معظمهم من الرجال تقريبًا، إلى رصيف فافالورو (جنوب شرق لامبيدوزا).

وفي السياق، كشفت مجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الإيطالية عن مأساة وقعت الليلة الماضية قبالة سواحل لامبيدوزا خلال عمليات إنزال المهاجرين، إذ انقلب قارب صغير كان على متنه عشرات المهاجرين وانتهى الأمر بعدة أشخاص منهم في المياه، مشيرة إلى أنه من بين من سقط في الماء، طفل حديث الولادة عمره بضعة أشهر، فقد حياته غرقًا، بينما تم انتشال بقية المهاجرين الآخرين من قبل رجال خفر السواحل.