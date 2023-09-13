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العالم اليوم - مقتل جنديين سوريين في قصف إسرائيلي على طرطوس

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 13 سبتمبر 2023 08:16 مساءً - قُتل جنديان سوريان وأصيب 6 آخرون بجروح في قصف إسرائيلي طال مواقع عسكرية في منطقة طرطوس الساحلية بغرب البلاد، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) الأربعاء.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله: "في تمام الساعة 17:22 من بعد ظهر اليوم (14:22 ت غ) نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً برشقات من الصواريخ من اتجاه البحر المتوسط مستهدفاً بعض مواقع دفاعنا الجوي في طرطوس"، ما أدى إلى "مقتل عسكريين اثنين وإصابة 6 آخرين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر مقتل جنديين سوريين في قصف إسرائيلي على طرطوس .. في رعاية الله وحفظة

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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