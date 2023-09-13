العالم اليوم - مقتل جنديين سوريين في قصف إسرائيلي على طرطوس

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 13 سبتمبر 2023 08:16 مساءً - قُتل جنديان سوريان وأصيب 6 آخرون بجروح في قصف إسرائيلي طال مواقع عسكرية في منطقة طرطوس الساحلية بغرب البلاد، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) الأربعاء.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله: "في تمام الساعة 17:22 من بعد ظهر اليوم (14:22 ت غ) نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً برشقات من الصواريخ من اتجاه البحر المتوسط مستهدفاً بعض مواقع دفاعنا الجوي في طرطوس"، ما أدى إلى "مقتل عسكريين اثنين وإصابة 6 آخرين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".

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