إيطاليا ترسل طائرتى شحن وسفينة لدعم ليبيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 13 سبتمبر 2023 08:23 مساءً - أعلنت وزارة الدفاع الإيطالية اليوم /الأربعاء/ عن إرسال طائرتى شحن من طراز (C 130) تابعتين لسلاح الجو، وكذلك سفينة (سان جورجو) التابعة لقوات البحرية، لدعم ليبيا.

وقال وزير الدفاع الايطالى جويدو كروزيتو حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية /أكي/ " إن هيئة الدفاع والقوات المسلحة الايطالية ستقدم أقصى دعمها لمساعدة الشعب الليبى الذى تضرر جرّاء الفيضانات المدمرة"، مشيرا غلى أنه وجه هيئة الأركان العامة للدفاع وقيادة العمليات المشتركة بتقديم كل مساعدة ممكنة على الفور إلى ليبيا وشعبها.

وأوضحت وزارة الدفاع الايطالية، أن القطع العسكرية السالفة الذكر ستغادر اليوم من مطار بيزا العسكرى فى رحلات تقل أفراد فرقة الإطفاء، وعلى وجه الخصوص، خبراء فى مجال المخاطر المائية مع معدات الدعم ذات الصلة والمواد اللوجستية الأساسية، مشيرة فى الوقت ذاته إلى أن سفينة " سان جورجو" ستصل إلى درنة خلال الـ24 ساعة القادمة، لضمان إتمام المهام اللوجستية، القيادة والسيطرة، فضلاً عن تقديم الدعم الطبى للجهاز الصحى الوطنى الذى تم تسخيره لدعم سكان المناطق التى غمرتها الفيضانات”.

وأشارت الوزارة أيضا إلى أنه من بين هذه الآليات، طائرتان مروحيتان أيضاً ستستخدم لأنشطة البحث والانتشال المحتملة.