اقتحامات ومواجهات في الضفة

اقتحامات ومواجهات في الضفةاقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني مساء اليوم الأربعاء، بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس شمال الضفة المحتلة، وسط اندلاع مواجهات مع الشبان الفلسطينيين.

ونقلت وكالة "فلسطين اليوم" الاخبارية عن مصادر محلية القول: "اندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الصهيوني في بلدة بيتا جنوب نابلس، وسط إطلاق للرصاص الحي وقنابل الغاز.

وكانت قد اندلعت مواجهات الليلة الماضية، بين الشبان وقوات الاحتلال على مدخل بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس.

وأطلقت قوات الاحتلال الصهيوني قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت تجاه الشبان، وذلك أثناء اقتحامها للبلدة، وقيامها بأعمال تفتيش وتنكيل للمواطنين ومركباتهم على مدخل البلدة الرئيس، قبل أن تقوم باغلاقه بشكل كامل.