العالم اليوم - شركات نفط عملاقة تتنافس على مشروعات للتنقيب في "جيانا"

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 13 سبتمبر 2023 09:22 مساءً - أفادت حكومة دولة جيانا، الواقعة في أميركا الجنوبية، الأربعاء، أنها تلقت عروضا من أجل الحصول على حق الامتياز في ثمان من إجمالي 14 منطقة بحرية للتنقيب عن النفط والغاز في جولة عطاءات، بما في ذلك عروض من تحالفات تضم عمالقة النفط من أمثال إكسون موبيل وهيس كورب وتوتال إنرجيز.

وأكدت وزارة الموارد الطبيعية أن شركتي إكسون وهيس والمؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري تقدمت جميعا بعرض بصفتها تحالفا، بينما نصت وثيقة حكومية أيضا على تلقي عرض من اتحاد شركات يضم توتال إنرجيز وقطر للطاقة وبتروناس الماليزية، بحسب رويترز.

وأظهرت الوثيقة أن تحالفا يضم شركة ديلكورب وشركة وتد الطاقة وشركة الحفر العربية، وتحالفا يضم شركة ليبرتي بتروليوم وسيبيلي إنرجي، وآخر يضم إنترناشونال غروب إنفستمنت ومونتيجو إنرجي تقدمت جميعا بعروض.

وتريد "جيانا" توسيع صناعة النفط بسرعة وتوظيف مجموعة كبيرة من المطورين لتحقيق توازن أمام كونسورتيوم تقوده شركة إكسون ويسيطر على كل الإنتاج.