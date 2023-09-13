العالم اليوم - آمال تثبيت الفائدة بأميركا تكبح الاتجاه الهبوطي لأسعار الذهب

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 13 سبتمبر 2023 10:19 مساءً - انخفضت أسعار الذهب، الأربعاء، مع ارتفاع الدولار، لكن التوقعات المتزايدة بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، سيترك أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأسبوع المقبل كبحت الاتجاه الهبوطي للمعدن النفيس.

وبحلول الساعة 1751 بتوقيت غرينتش، انخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1909.83 دولار للأونصة، لكنها عوضت بعض خسائرها بعدما هبطت 0.4 بالمئة عقب صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة.

وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة مسجلة 1932.50 دولار للأونصة عند التسوية.

وصعد مؤشر الدولار مقابل العملات الرئيسية بعد بيانات التضخم الأميركية، وهو ما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

وأظهرت بيانات وزارة العمل ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأعلى وتيرة منذ 14 شهرا في أغسطس.

وتعززت التوقعات بأن يبقي البنك المركزي الأميركي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع السياسة النقدية يومي 19 و20 سبتمبر بعد البيانات.

والذهب شديد الحساسية لرفع الفائدة لأن ذلك يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 1.2 بالمئة إلى 22.83 دولار للأوقية، ولامست أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع. ونزل البلاتين 0.9 بالمئة إلى 901.93 دولار للأوقية، وارتفع البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1252.70 دولار للأوقية.