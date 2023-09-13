العالم اليوم - الاتحاد الأوروبي يرفع عقوباته عن ثلاثة رجال أعمال روس

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 13 سبتمبر 2023 10:19 مساءً - أعلن مسؤولون أوروبيون أن الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات المفروضة على ثلاثة رجال أعمال روس لدورهم في حرب أوكرانيا.

وكانت الدول الـ27 قررت تجميد أصول نحو 1600 شخصية ومنظمة ومنعها من دخول أراضيها بعد بدء الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022. وتم تمديد حزمة العقوبات هذه ستة أشهر بحسب المسؤولين الأوروبيين.

والأشخاص الثلاثة الذين حذفت أسماؤهم من هذه القائمة هم رجال الأعمال غريغوري بيرزكين وفرهد أحمدوف وألكسندر شولغين.

كما تم شطب اسم المسؤول العسكري الروسي غورغي شوفاييف الذي قُتل في أوكرانيا، من القائمة.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يواجه فيه الاتحاد الأوروبي دعاوى من العديد من الأثرياء الروس النافذين.

وفقا للاتحاد الأوروبي، فإن غريغوري بيرزكين الذي تمتلك مجموعته "اي اس ان" مصالح في قطاعي الإعلام والطاقة، مقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقدمت شركاته "دعما ماديا" للحكومة الروسية.

ويعتبر الملياردير فرخد أحمدوف المولود في كازاخستان والناشط في قطاع الطاقة، حليفا للكرملين.

وكان ألكسندر شولغين رئيس موقع أوزون للتجارة الإلكترونية حاضرا في اجتماع للأثرياء الروس النافذين عقد بحضور بوتين في اليوم الثاني من الحرب على أوكرانيا. وكان الهدف منه حشد دعم رجال الأعمال الروس لهذه الحرب.