العالم اليوم - قرار مصري عاجل بعد هجوم سمكة القرش في دهب

انتم الان تتابعون خبر قرار مصري عاجل بعد هجوم سمكة القرش في دهب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 13 سبتمبر 2023 10:19 مساءً - قررت وزيرة البيئة المصرية، ياسمين فؤاد، مساء الأربعاء، إغلاق أحد شواطئ مدينة دهب بجنوب شبه جزيرة سيناء، إثر تعرض سيدة للإصابة بعد أن هاجمتها سمكة قرش.

ووجهت وزيرة البيئة المصرية على الفور فريق عمل المحميات الطبيعية بجنوب سيناء بتشكيل لجنه عاجلة لتقييم الموقف والوقوف على أسباب هجوم سمكة القرش وتمشيط الشاطئ.

وكان ورد بلاغ في وقت سابق إلى غرفة العمليات بالوزارة يفيد بوقوع حادث هجوم سمكة قرش على إحدى المصطفات.

تفاصيل الهجوم وحجم الإصابة

وأكد مصدر طبي لموقع "دوت الخليج" أن الحادث أسفر عن بتر الذراع اليسرى بالكامل للسيدة.

الهجوم وقع عصر الأربعاء في شاطئ "اللاجونا"، حيث فوجئ رواد المكان بالسيدة تصرخ، وتبين أنها تعرضت لهجوم من سمكة قرش.

وأفاد شهود عيان أن سمكة القرش من نوع "تايغر"، الذي التهم سائحا روسيا في الغردقة خلال يونيو الماضي.

وقال مصدر طبي مسؤول لموقع "دوت الخليج" إنه تم نقل الضحية على الفور لمستشفى دهب المركزي، ولكن ارتأى الأطباء ضرورة تحويلها إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي نظرا لحاجتها لجراحة.

وأوضح المصدر أن السمكة بترت الذراع اليسرى للسيدة بالكامل من عند الكتف، ولكن لم تتمكن من التهامها حيث طاردها المنقذون والمصطافون.

وأكد المصدر الطبي أنه تم إجراء جميع الفحوص اللازمة للسيدة وتخضع للرعاية حاليا بمستشفى شرم الشيخ الدولي.

الخبيرة الأميركية

إلى ذلك، وصلت الخبيرة الأميركية التي قررت السلطات المصرية الاستعانة بها لتركيب أجهزة تتبع لدراسة سلوك أسماك القرش، إلى مدينة الغردقة منذ 3 أيام.

وتعمل مع فريق من المختصين بمحميات البحر الأحمر ووزارة البيئة على البحث عن أسماك قرش تنطبق عليها المواصفات المطلوبة لتركيب الأجهزة عليها.

وكانت السلطات المصرية قررت اتخاذ خطوة تركيب أجهزة التتبع التي استوردتها من الخارج بملايين الدولارات عقب الحادث المروع الذي التهمت فيه سمكة قرش سائحا روسيا قبل أشهر.