عشرات القتلى بحريق مبنى سكني في فيتنام

عشرات القتلى بحريق مبنى سكني في فيتناملقي العشرات من الأشخاص حتفهم، إثر حريق اندلع ليلة الأربعاء، في مبنى سكني صغير في العاصمة الفيتنامية هانوي.

وذكرت وسائل إعلام فيتنامية اليوم الأربعاء، أنه وفقا للإحصاءات الأولية، وحتى الساعة الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي اليوم، أنقذت السلطات المعنية حوالي 70 شخصا، وأرسلت 54 آخرين إلى المستشفى، وتوفي العشرات من ضحايا الحريق.

واندلع الحريق أولا في الطابق الأول من المبنى السكني المكون من تسعة طوابق، والذي تبلغ مساحته أكثر من 200 متر مربع ويعيش فيها حوالي 150 شخصا، في حي خونغ دينه بمنطقه ثانه شوان.

وفي الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام، شهدت فيتنام 1286 حريقا وانفجارا، ما أسفر عن مقتل 69 شخصا وإصابة 64 آخرين بجروح، والتسبب في خسائر في الممتلكات بلغت حوالي 200.7 مليار دونغ فيتنامي "8.3 مليون دولار أمريكي" وفقا لمكتب الإحصاءات العامة في البلاد.