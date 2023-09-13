شهداء وجرحى بانفجار شرق مدينة غزة

شهداء وجرحى بانفجار شرق مدينة غزةاستشهد 5 مواطنين فلسطينيين وأُصيب عدد آخر بجروح بينها خطيرة مساء اليوم الأربعاء، جراء انفجار جسم مشبوه في مخيم ملكة شرق مدينة غزة.

ونقلت وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية عن وزارة الصحة في غزة، القول: ارتفع عدد الشهداء إلى خمسة بالإضافة إلى عدد من الإصابات وصلت إلى مجمع الشفاء الطبي جراء انفجار شرق غزة.

وأشارت الوزارة إلى ارتقاء خمسة مواطنين وإصابة 19 آخرين من بينها إصابات خطيرة لازالت الطواقم الطبية تتعامل معها في مجمع الشفاء الطبي.

وذكرت مصادر طبية، أسماء بعض الشهداء الذين ارتقوا في انفجار منطقة ملكة شرق غزة وهم: ناصر رامي نوفل، براء وائل الزرد، محمد عمر قدوم، أحمد عز الدين الجعبري.

ووفق بيان الشباب الثار، فقد تقدم عدد من مجاهدي وحدة الهندسة إلى بوابة ملكة لتفجير عبوة ناسفة من العيار الثقيل فقام العدو الصهيوني بالغدر بهم وقاموا بإطلاق النار مكان تواجدهم لزرع العبوة ولم يتمكن المجاهدون من الانسحاب ما أدى لإنفجار العبوة.

وحمّل الشباب الثائر، العدو الصهيوني المسؤولية الكاملة عن حياتهم.

واندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وجيش العدو مساء اليوم، قرب موقع "ملكة" العسكري الصهيوني، أطلق خلالها جنود العدو الرصاص الحي وقنابل الغاز السام تجاه الشبان.

وأفادت مصادر محلية، بأن مئات الشبان تظاهروا اليوم قرب السياج الحدودي الفاصل نُصرة للأسرى الفلسطينيين ورفضًا للاعتداءات الصهيونية في السجون وممارسات العدو بحق الأسرى، وتنديدًا بالحصار المفروض على قطاع غزة.