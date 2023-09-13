العالم اليوم - النفط يغلق على انخفاض بعد ارتفاع المخزونات الأميركية

انتم الان تتابعون خبر النفط يغلق على انخفاض بعد ارتفاع المخزونات الأميركية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 13 سبتمبر 2023 11:16 مساءً - انخفضت أسعار النفط، الأربعاء، بعدما سجلت في وقت سابق أعلى مستوى في عشرة شهور، إذ أظهرت بيانات زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأميركية مما طغى على توقعات شح إمدادات الخام بقية العام.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 18 سنتا لتسجل عند التسوية 91.88 دولار للبرميل. وكان أعلى سعر سجلته خلال الجلسة، عند 92.84 دولار للبرميل، هو الأعلى منذ نوفمبر.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 32 سنتا إلى 88.52 دولار للبرميل. وكان أعلى سعر له خلال الجلسة، البالغ 89.64 دولار للبرميل، هو الأعلى أيضا منذ نوفمبر.

وأظهرت بيانات ارتفاع مخزونات الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.

وزادت مخزونات الخام بمقدار أربعة ملايين برميل خلال الأسبوع إلى 420.6 مليون برميل مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز لتراجع قدره 1.9 مليون برميل.

ومما كبح الخسائر قرار السعودية وروسيا تمديد تخفيضات إنتاج بمقدار 1.3 مليون برميل يوميا حتى نهاية العام. وقالت وكالة الطاقة الدولية، الأربعاء، إن هذا سيتسبب في عجز كبير بالسوق خلال الربع الرابع.

وقال محللون لدى بنك أوف أميركا إن استمرار التخفيضات قد يدفع سعر خام برنت إلى تجاوز 100 دولار للبرميل قبل نهاية العام.

وأظهرت بيانات أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفعت في أغسطس بأكبر وتيرة منذ أكثر من عام، مدفوعة بزيادة 10.6 بالمئة في أسعار بيع البنزين بالتجزئة.

في الوقت نفسه، تم تعديل توقعات وكالة الطاقة الدولية لنمو الطلب في الربع الرابع بالخفض بمقدار 600 ألف برميل يوميا، فيما قال كالوم ماكفيرسون المحلل لدى إنفيستيك إنه تعديل كبير.

وأضاف "العجز الآن يعادل بشكل كبير التخفيض الطوعي الإضافي السعودي".

وتمسكت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، الثلاثاء، بتوقعاتها لنمو قوي في الطلب العالمي على النفط في 2023 و2024.

وأعيد فتح أربعة موانئ نفطية رئيسية في ليبيا، الأربعاء، بعد إغلاقها بسبب عاصفة قوية.