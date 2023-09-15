نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب: الولايات المتحدة ستنتهي إن لم يعاد انتخابي رئيسا للبلاد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستنتهي إن لم يعاد انتخابه رئيسا العام المقبل، وأن البلاد تسير نحو الجحيم في ظل الإدارة الحالية.

وأضاف عبر برنامج الصحفية الأمريكية ميغين كيلي: "إذا لم أفز بالانتخابات، فأعتقد أن بلادنا قد تنتهي. أظن أن هذه هي الانتخابات الأكثر أهمية من كل الانتخابات الأخرى".

وأضاف أن الولايات المتحدة "تسير نحو الجحيم" أثناء رئاسة جو بايدن.

وفي تعليقه على الاتهامات الموجهة إليه قال: "لا يثير ذلك أي قلق لديي، لأنني أقاتل من أجل البلاد والناس".

ويواجه ترامب أكثر من 90 تهمة في 4 قضايا جنائية، بما في ذلك محاولات تغيير نتائج الانتخابات السابقة لصالحه.

ويصر ترامب على براءته ووصف ملاحقته الجنائية بأنها محاولة لعرقلة الحملة الانتخابية، فيما وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ما يتعرض له ترامب، بالاضطهاد لأسباب سياسية.