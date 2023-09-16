‏مصادر سودانية: اشتباكات عنيفة بمحيط القيادة العامة للقوات المسلحة بالخرطوم والمناطق المجاورة

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أحمد جودة - القاهرة - أفادت ‏مصادر سودانية، باشتباكات عنيفة بمحيط القيادة العامة للقوات المسلحة بالخرطوم والمناطق المجاورة

‏وقد أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم السبت، بقصف مدفعي عنيف علي محيط سلاح المدرعات بالخرطوم وعدد من الاحياء المحيطة.

وفي وقت سابق، أكد الجيش السوداني، السيطرة على كل مقراته وينفي استيلاء الدعم السريع على بيت الضيافة أو القصر الجمهوري.

وأعلن الجيش السوداني، السيطرة على أكبر قاعدة لقوات الدعم السريع في كرري والاستيلاء على كل آلياتها وأسلحتها.

وقال الجيش السوداني، إن سلاح الجو، نفذ عمليات لمواجهة قوات الدعم السريع.