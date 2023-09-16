‏الصليب الأحمر الدولي: نطالب بوقف عمليات الدفن الجماعي للجثث في درنة

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أحمد جودة - القاهرة - طالبت اللجنة الدولية‏ للصليب الأحمر، اليوم السبت، في تصريحات صحفية لفضائية سكاي نيوز عربية، بوقف عمليات الدفن الجماعي للجثث في درنة.

وأفادت وسائل إعلامية، بتعرض عدة مناطق في ليبيا إلى فيضانات عقب وصول العاصفة "دانيال" من وسط البحر المتوسط.

وتسببت العاصفة دانيال مصحوبة برياح شديدة وأمطار غزيرة، في جريان الأودية نتيجة السيول الغزيرة التي بدأت في التدفق نحو المناطق المنخفضة والساحلية.

وكانت عدة مناطق أطلقت نداءات للسلطات المحلية للمساعدة في عمليات الإنقاذ وإخراج العالقين من منازلهم.