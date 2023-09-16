نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السفير التركي يشكر الحكومة المصرية بعد ترميم وافتتاح مسجد سليمان باشا الخادم في القاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد السفير صالح موتلو شن، سفير تركيا في مصر، بافتتاح مسجد سليمان باشا الخادم، في جبل المقطم بالقاهرة.

وقال السفير: تم اليوم افتتاح مسجد سليمان باشا الخادم، وهو أول مسجد تم انشاؤه على الطراز العثماني في مصر، وذلك بعد أعمال الترميم المستمرة منذ عام 2017.

وتابع السفير موجها الشكر الحكومة المصرية حيث قال: أود أن أشكر السلطات المصرية على الرعاية التي أبدتها لإخراج هذا الأثر القيم من تاريخنا المشترك بهذه الصورة الرائعة.

ومسجد سليمان باشا الخادم يعرف أيضا باسم جامع سارية الجبل، تم إنشاءه عام 1528، ويقع داخل قلعة صلاح الدين الأيوبي أو قلعة الجبل، في أعلى جبل المقطم.

أنشأه سليمان باشا الخادم، أحد الولاة العثمانيين على مصر، في العام 1528 - 1529، وتكمن أهمية هذا المسجد في أنه يعتبر أول المساجد التي أنشئت بمصر على الطراز العثماني.

وقد بني مسجد سليمان باشا الخادم على أنقاض مسجد قديم لأبي منصور قسطه، والي الإسكندرية في العصر الفاطمي، والذي كان مبنيا عام 1141، قبل بناء قلعة الجبل.

ويتكون المسجد من قسمين، قسم مغطى بقبة في الوسط تحيط بها أنصاف قباب مزينة بنقوش ملونة تتخللها كتابات متنوعة، ويكسو جدرانه من أسفل وزرة من الرخام تنتهي بشريط من الخط الكوفي المزهر بآيات قرآنية، ويتوسط جداره الشرقي محراب ومنبر من الرخام، وبالجدار الغربي باب يؤدي إلى القسم الثاني.

والقسم الثاني هو عبارة عن صحن أوسط مكشوف فرشت أرضيته بالرخام الملون، يحيط به أربعة أروقات تغطيها قباب محمولة على عقود ترتكز على أكتاف، وبالجهة الغربية من الصحن قبة صغيرة بها عدة قبور عليها تراكيب رخامية ذات شواهد تنتهي بنماذج مختلفة لأغطية الرأس التي كانت منتشرة في ذلك العصر.