بروتوكول تعاون عُماني ـ صيني لضمان سلامة الغذاء المصدر والمستورد

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أحمد جودة - القاهرة - في إطار جهود سلطنة عُمان لتعزيز مجال الأمن الغذائي كمحرك للتنمية الاقتصادية وتوسيع فرص التصدير وتعزيز سلامة الغذاء وجودة المنتجات العُمانية، وقعت سلطنة عُمان والصين برتوكول التعاون المؤسسي لسلامة الغذاء المصدر والمستورد، إذ يهدف البرتوكول إلى تأكيد سلامة وجودة المنتجات السمكية العُمانية المصدّرة إلى الصين، والتأكيد على مطابقتها للمعايير الصحية المعمول بها في بكين.

وتعد هذه الخطوة إضافة مهمة لقائمة الدول المستورِدة للأسماك العُمانية، وتعزز مكانة سلطنة عُمان كمورد موثوق ومرغوب للمنتجات السمكية عالية الجودة التي حققت نجاحًا كبيرًا في فتح أسواق جديدة بأنحاء العالم، بما في ذلك السوق الأوروبية المشتركة والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية والبرازيل وتايلاند وفيتنام واليابان وعدة دول أخرى.

يعكس توقيع هذا البرتوكول التزام سلطنة عُمان بتلبية المعايير العالمية وتوفير منتجات صحية ومطابقة للمتطلبات الدولية. ومن المتوقع أن يعزز هذا البرتوكول التعاون الاقتصادي بين البلدين الصديقين، ويفتح آفاقًا جديدة للتجارة والتبادل في مجال الأمن الغذائي.