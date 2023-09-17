الصحة العالمية تحث الصين على التعاون لمعرفة أصول كورونا بعد ارتفاع الحالات

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 17 سبتمبر 2023 05:24 مساءً - قال الدكتور تيدروس أدهانوم جبريسيوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، إن الهيئة الصحية مستعدة لإرسال مهمة ثانية إلى بكين حيث تؤدي متغيرات أوميكرون إلى ارتفاع الحالات، وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة فايننشال تايمز.

قال تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن أزمة الفيروس التاجي جعلت العديد من الحكومات تدرك قيمة تعزيز مرونة أنظمتها الصحية، ويحث الصين على "الوصول الكامل" لحل أصول كورونا.

وأوضحت الصحيفة، أن رئيس منظمة الصحة العالمية حث بكين على تقديم مزيد من المعلومات حول أصول فيروس كورونا المستجد كورونا وهو على استعداد لإرسال فريق ثان للتحقيق في الأمر، حيث لا يزال أصل الوباء غير واضح بعد ما يقرب من 4 سنوات من ظهور الحالات الأولى في مدينة ووهان الصينية.

وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس: "إننا نضغط على الصين للسماح بالوصول الكامل، ونطلب من الدول إثارة هذه المسألة خلال اجتماعاتها الثنائية لحث بكين على التعاون"، "لقد طلبنا كتابيًا بالفعل تزويدنا بالمعلومات، وأيضًا على استعداد لإرسال فريق إذا سمحوا لنا بذلك.

وتأتي تعليقات رئيس منظمة الصحة العالمية في الوقت الذي تقوم فيه السلطات الصحية بتحديث اللقاحات بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، وعلى الرغم من أن العلماء متفقون على أن العالم لم يعد في المرحلة الحادة من الوباء، إلا أن هيئة الصحة العالمية قالت إنه يتعين على الدول زيادة مراقبة BA.2.86 المتحور للغاية ومتغيرات أوميكرون الفرعية الأخرى .

وسيناقش زعماء العالم لأول مرة الاستعداد لمواجهة الوباء في اجتماعات رفيعة المستوى خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل.

قال تيدروس لصحيفة فايننشال تايمز إنه سافر إلى بكين لإقناع الرئيس الصيني شي جين بينج في يناير 2020 بالسماح بأول مهمة لخبراء كورونا من منظمة الصحة العالمية.

تتصور النظريتان الأبرز إما قفزة حيوانية المصدر من الحيوانات إلى البشر عبر أسواق المواد الغذائية الرطبة في ووهان، أو العدوى الناجمة عن تسرب عرضي من مختبر علم الفيروسات في المدينة، لكن لم يتم التوصل إلى إجماع علمي حول هذا النقاش، وأكد تيدروس مجددا أن جميع الخيارات لا تزال "مطروحة على الطاولة".

وأضاف: "ما لم نحصل على أدلة لا تقبل الشك المعقول، فلا يمكننا أن نقول هذا أو ذاك"، لكنه يعتقد سنحصل على الجواب، انها مسألة وقت."

وعن لقائه مع شي، قال تيدروس: ذهبت والتقيت بالرئيس، لم يكن المسؤولون تحت قيادته على استعداد للسماح لنا بإرسال فريق، لذلك اضطررت للسفر لإقناعه بأهمية هذا الأمر.

وقال إنه بعد يوم من عودة تيدروس إلى جنيف، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن كورونا يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا، وهو أعلى تصنيف ممكن، ولم يتم إلغاء هذا التصنيف إلا في مايو من هذا العام.

وقد اتُهمت منظمة الصحة العالمية بالتساهل الشديد مع الاستجابة الأولية البطيئة للصين، والتي يقول النقاد إنها مكنت معدلات انتقال العدوى العالمية من الارتفاع خارج حدودها، لكن تيدروس رفض ذلك، قائلاً إن المنظمة تعاونت مع الصين في اتخاذها خطوات للحد من الفيروس، ثم انتقد بكين علناً عندما لم تسمح للهيئة الصحية بالتحقيق بشكل فعال في أصول كورونا على حد قوله.

عادت منظمة الصحة العالمية إلى الصين للقيام بأول مهمة لها في أوائل عام 2021، لكنها أعادت تقريرًا غير حاسم وتعرض لانتقادات شديدة، مشيرة إلى افتقار بكين إلى التعاون كعامل.

وقال تيدروس: "فيما يتعلق بدراسة الأصل، نظرًا لأنهم لا يمنحوننا حق الوصول الكامل، فقد بدأنا المناقشات على انفراد، وعندما رفضوا التعاون، أعلناها علنًا".

وأكد، إنه إذا عرفنا الأصل، فيمكننا منع حدوث التالي، قال: "فهذا هو العلم، "لن يكون الأمر صحيحًا من الناحية الأخلاقية إذا لم نعرف ما حدث."

وقال إن "الوباء تم تسييسه منذ البداية"، وفي منتصف عام 2020، سحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب التمويل مؤقتًا وهدد بسحب واشنطن من منظمة الصحة العالمية مع تزايد التدقيق بشأن تفشي العامل الممرض، موضحا، إن مثل هذه التحركات أدت إلى تعقيد الحاجة إلى بناء "تضامن عالمي" حول إدارة أزمة الصحة العامة، وبينما لا توجد إجابات حتى الآن "لجميع أولئك الذين دفعوا ثمن هذا الوباء"، قال تيدروس إن أزمة فيروس كورونا جعلت العديد من الحكومات تدرك قيمة تعزيز مرونة أنظمتها الصحية.

وأكد، إنه في العديد من البلدان، لا تعتبر الصحة عنصرا أساسيا في التنمية، وقال إن الصحة تعتبر في الواقع تكلفة، والآن بعد الوباء أعتقد أن الناس بدأوا يدركون أنه في الواقع استثمار يمكن أن يمنع حدوث الأوبئة.