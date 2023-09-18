العالم اليوم - حادث مروع سببه منشار.. رجل يلملم أحشاءه في قميص

انتم الان تتابعون خبر حادث مروع سببه منشار.. رجل يلملم أحشاءه في قميص من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 18 سبتمبر 2023 10:20 صباحاً - في حادثة مروعة، تعرض البريطاني، بريندان كلانسي، أثناء قيامه بقص بعض القطع الخشبية في حديقة منزله لإصابة خطيرة بسبب منشار.

شعر الرجل بألم غريب لتكون الصدمة أن أمعاءه تبعثرت خارج جسمه، إلا أنه تماسك وجمعها في قميص وانطلق نحو المستشفى لإسعاف نفسه بمفرده.

وقد تعافى كلانسكي، وهو أب لخمسة أبناء، بشكل كامل دون أي إصابات دائمة سوى ندبة بطول عدة سنتيمترات.

وبحسب صحيفة "الصن"، قال الرجل البالغ من العمر 67 عاما: