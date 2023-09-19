العالم اليوم - فيديو للفتة إنسانية من رونالدو لرسامة إيرانية من أصحاب الهمم

انتم الان تتابعون خبر فيديو للفتة إنسانية من رونالدو لرسامة إيرانية من أصحاب الهمم من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 09:23 مساءً - استقبل نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو ، اليوم الثلاثاء، الرسامة الإيرانية فاطمة حمامي، في مقر بعثة فريقه النصر السعودي في طهران.

ونشر نادي النصر السعودي في حسابه على منصة "إكس" فيديو للقاء رونالدو وحمامي، وأرفقه بتعليق جاء فيه: "الرسامة الإيرانية فاطمة تزور مقر بعثة الفريق في طهران، وتلتقي بقائد النصر كريستيانو رونالدو ".

وأهدى رونالدو حمامي قميصه الذي يحمل الرقم 7.

واشتهرت الرسامة حمامي بعدما ظهرت قبل سنوات في فيديو وهي ترسم لوحة رائعة لوجه النجم رونالدو، مستخدمة قدمها نظرا لمعانتها من إعاقة جسدية.

واجتاح المئات من عشاق كرة القدم فندقا في طهران الإثنين أملا في رؤية رونالدو بعد وصوله برفقة فريقه السعودي قبيل مباراة مزمعة.

ووصل رونالدو إلى إيران في أول زيارة له برفقة فريقه "النصر" السعودي، الذي من المقرر أن يواجه فريق "برسبوليس"- متصدر الدوري الإيراني- في طهران، الثلاثاء، على أن يخوض الفريقان مباراة العودة في العاصمة السعودية الرياض يوم السابع والعشرين من نوفمبر المقبل.

وتعتبر المباراة ثأرية بالنسبة إلى النصر الذي خسر أمام نظيره الإيراني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا عام 2020.