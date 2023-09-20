رئيس بولندا: الملايين يواجهون خطر الجوع بسبب الحرب الروسية الأوكرانية

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الرئيس البولندي أندريه دودا، اليوم الثلاثاء، أن مئات الملايين حول العالم يواجهون خطر الجوع بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا.

وأضاف الرئيس البولندي، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ78، أن السلم العالمي يواجه مخاطر غير مسبوقة بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قد افتتح اليوم الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تتضمن أعمالها أهداف التنمية المستدامة، وقمة التمويل العالمي، و3 اجتماعات رفيعة المستوى حول الصحة والمناخ والشباب.