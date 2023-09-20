مقتل شخصين وإصابة 30 آخرين في اقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم جنين

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أحمد جودة - القاهرة - أكدت وسائل إعلام محلية، اليوم الثلاثاء، اقتحام قوات كبيرة للجيش الإسرائيلي لمخيم جنين في الضفة الغربية.

وأفادت وسائل إعلام، مساء اليوم الثلاثاء، بمقتل مواطنين فلسطينيين وإصابة ما يزيد عن 30 آخرين خلال تصديهم لاقتحام قوات الجيش الإسرائيلي لمخيم جنين، وسط اشتباكات عنيفة يخوضها كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة "حماس"، وفصائل المقاومة.

ونقلت وسائل إعلام عن وزارة الصحة الفلسطينية، مقتل مواطنين وإصابة 30 آخرين، حيث تم نقل الإصابات إلى المستشفى الحكومي، وذلك بعد اقتحام قوة إسرائيلية خاصة لمخيم جنين، والاشتباك مع فصائل المقاومة الفلسطينية، الأمر الذي دفع الجيش الإسرائيلي بتعزيزات عسكرية كبيرة للمنطقة.

وأشارت إلى أن "المقاومة حاولت التصدي لقوات الجيش الإسرائيلي، وتم تفعيل صافرات الإنذار في أعقاب اقتحام تلك القوات للمخيم، منوّهة إلى أن عناصر "كتائب القسام" في جنين حاولوا استهداف تعزيزات الجيش الإسرائيلي وقناصته بوابل كثيف من الرصاص.

ولفتت إلى أن طائرات عسكرية إسرائيلية حلقت في أجواء جنين أثناء الاشتباكات داخل مخيم جنين، في ظل انقطاع التيار الكهربائي عن المخيم.

وفي السياق نفسه، أغلقت القوات الإسرائيلية، السبت الماضي، الحرم الإبراهيمي، حيث تم منع المصلين المسلمين من الدخول بحجة الاحتفال بالأعياد اليهودية حيث نقلت.