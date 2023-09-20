العالم اليوم - وزير الدفاع السعودي يلتقي وفد صنعاء في الرياض

انتم الان تتابعون خبر وزير الدفاع السعودي يلتقي وفد صنعاء في الرياض من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 20 سبتمبر 2023 02:25 صباحاً - التقى وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان وفد صنعاء الذي زار الرياض قبل 5 أيام.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إنه جرى خلال اللقاء التأكيد على استمرار وقوف المملكة مع اليمن وشعبه الشقيق، وحرصها الدائم على تشجيع الأطراف اليمنية للجلوس على طاولة الحوار؛ للتوصُّل إلى حل سياسي شامل ودائم في اليمن تحت إشراف الأمم المتحدة، والانتقال باليمن إلى نهضة شاملة وتنمية مستدامة للشعب اليمني الشقيق، في ظل استقرار سياسي وأمن دائم، يتكامل مع النهضة التنموية للمنظومة الخليجية.

ونقلت وكالة رويتزر للأنباء عن عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثي علي القحوم، أن عودة الوفد الى صنعاء هدفها "التشاور".

وكتب على منصة "إكس" (تويتر سابقا) إن الوفد عاد "للتشاور مع القيادة... وإطلاعها على نتائج المفاوضات".

وأكد أنه ستكون هناك "جولة جديدة... حيث اتسمت المفاوضات (في السعودية) بالجدية والإيجابية والتفاؤل في تجاوز التعثر والعقد" في ملفات مختلفة.