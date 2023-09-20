العالم اليوم - إردوغان يؤكد دعم أذربيجان للدفاع عن أرضها بعد عملية كراباخ

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 20 سبتمبر 2023 03:23 صباحاً - أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان "دعم" حليفته أذربيجان في قرارها "الدفاع عن أرضها"، في أعقاب بدء باكو عملية عسكرية في منطقة ناغورني كراباخ المتنازع عليها مع أرمينيا.

وقال الرئيس التركي عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا) "نحن ندعم الخطوات التي اتخذتها أذربيجان (...) للدفاع عن سلامة أراضيها".

وأضاف "كراباخ أرض أذربيجانية. فرض وضع آخر لن يكون مقبولا على الإطلاق"، مكررا تصريحات اعتبر فيها أن تركيا وأذربيجان "أمة واحدة، دولتان".

وأتى موقف إردوغان بعيد اعتبار وزارة الخارجية التركية أن العملية العسكرية الأذربيجانية "مبررة"، مع دعوتها الطرفين للعودة الى التفاوض.

وقالت الوزارة في بيان "نتيجة المخاوف المشروعة والمبرّرة التي أعربت عنها مرارا... اضطرت أذربيجان لاتخاذ الإجراءات التي تراها ضرورية على أراضيها السيادية"، مشددة على ضرورة "استئناف مسار المفاوضات بين أذربيجان وأرمينيا".

وأكدت أنقرة أن العملية اندلعت بسبب "هجمات واستفزازات مسلحة طويلة الأمد" ضد القوات الأذربيجانية في المنطقة.

ولكنها أضافت أن المحادثات المباشرة بين البلدين وحدها قادرة على حل الصراع المستمر منذ عقود بشكل دائم.

وأضاف البيان التركي "نعتقد أن ضمان استمرار عملية التفاوض الشاملة بين أذربيجان وأرمينيا (..) هو السبيل الوحيد لإحلال السلام والأمن والرخاء والاستقرار الدائم في المنطقة".