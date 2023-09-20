نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب سواحل نيوزيلندا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ضرب زلزال بقوة 6.2 درجة اليوم الأربعاء، قبالة سواحل الجزيرة الجنوبية لنيوزيلندا، حسب ما أعلنت السلطات.

وقال المركز النيوزيلندي للمسح الزلزالي إنّ الزلزال وقع في الساعة 09.14 (21.14 توقيت غرينتش الثلاثاء) وحُدّد مركزه على بُعد 124 كيلومترا غرب مدينة كرايستشيرش وعلى عمق 11 كيلومترا.

وأضاف المركز في منشور على موقعه الإلكتروني أنّ حوالى 15 ألف شخص أفادوا بأنّهم شعروا بالهزّة الأرضية.

ولم يسجّل وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية من جرّاء الزلزال.

وتقع نيوزيلندا فوق حزام النار في المحيط الهادئ وهي منطقة تلتقي فيها صفائح تكتونية يؤدّي احتكاكها ببعضها البعض إلى نشاط زلزالي وبركاني كبير.