نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارتفاع حصيلة ضحايا مرض غامض في ساحل العاج إلى 9 أطفال.. ما القصة؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توفي تسعة أطفال في قرية بوسط ساحل العاج من جرّاء مرض غامض استدعى إدخال نحو 60 طفلًا آخر إلى المستشفى، حسب حصيلة جديدة أوردتها مصادر طبية أمس الثلاثاء.

وقال تونغبو ياو، أحد سكّان قرية نيانغبان، لوكالة فرانس برس إنّ «طفلين آخرين توفيا».

وأكّد هذه المعلومة مصدر في المستشفى الجامعي في مدينة بواكيه الواقعة على بُعد نحو 30 كيلومترا من القرية.

وأضاف المصدر أنّه من أصل 59 شخصًا نقلوا إلى المستشفى منذ الأحد، فإنّ «خمسين منهم عادوا إلى القرية».

وتابع: «في الوقت الراهن، كلّ العيّنات موجودة في المختبر، ولم نتلقّ النتائج بعد، وبالتالي فإنّ سبب هذا المرض القاتل ليست معروفة بعد».

وأكد مصدر آخر في المستشفى أنّ جميع الذين أدخلوا المستشفى وكذلك الأطفال الذين ماتوا في القرية تناولوا نفس الطعام، وهو عصيدة ذرة.

ويعتقد العديد من سكّان القرية أنّ هذه العصيدة كانت ملوّثة ببكتيريا ما.

وفي فبراير، حُكم على شخصين في كبو-كاهانكرو، وهي قرية أخرى قريبة من بواكيه، بالسجن لمدة خمس سنوات بعدما تسبّبت بكتيريا كلوستريديوم بوفاة 16 شخصًا، وفقًا لحصيلة رسمية، و21 شخصًا، وفقًا للقرويين.

