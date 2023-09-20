العالم اليوم - الفوز 19 على التوالي.. مانشستر سيتي يفوز على رد ستار

انتم الان تتابعون خبر الفوز 19 على التوالي.. مانشستر سيتي يفوز على رد ستار من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 20 سبتمبر 2023 08:17 صباحاً - حافظ فريق مانشستر سيتي الإنجليزي على سجله الخالي من الهزائم على أرضه في بطولة دوري أبطال أوروبا في 26 مباراة، كما حقق فوزه التاسع عشر على التوالي على أرضه في جميع المسابقات.

وتعافى مانشستر سيتي حامل اللقب من تأخره ليفوز 3-1 على ضيفه رد ستار بفضل ثنائية جوليان ألفاريز في المجموعة السابعة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الثلاثاء.

وسيطر فريق المدرب بيب غوارديولا على الشوط الأول لكن الفريق الضيف صعقه بهدف عثمان بوكاري قبل الاستراحة.

وشق مانشستر سيتي طريقه نحو التعادل بواسطة ألفاريز بعد تمريرة من زميله النرويجي إرلينغ هالاند.

وأساء أومري غليزر حارس رد ستار تقدير تمريرة ألفاريز لتستقر الكرة في شباكه عند مرور ساعة من اللعب قبل أن يجعل رودري النتيجة 3-1 في الدقيقة 73 ليحقق سيتي فوزه 19 على التوالي على أرضه بجميع المسابقات.

وبعد نحو 3 أشهر من فوز سيتي باللقب بعد انتصاره على إنتر ميلان في النهائي في إسطنبول، استهل بطل إنجلترا مشوار الدفاع عن لقبه بشكل مريح.

لكن أول 45 لم تكن مبشرة حيث بدت أنها واحدة من الليالي التي سيهدر فيها سيتي العديد من الفرص، وفقا لرويترز.

لكن بمجرد إدراك الأرجنتيني جوليان ألفاريز التعادل في الدقيقة 47 لم تكن هناك أي شكوك بشأن النتيجة.

وقال غوارديولا "لا أعلم عدد الفرص التي أهدرناها في آخر مباراتين.. قدمنا أداء جيدا حقا، لكننا لم نستطع التسجيل. المستوى كان ثابتا وفي النهاية فزنا بالمباراة".

وفشل هالاند في هز الشباك للمباراة الرابعة على التوالي في دوري الأبطال، وأضاع العديد من الفرص في الشوط الأول الذي سدد فيه سيتي 22 كرة وهو العدد الأكبر لأي فريق في أول 45 دقيقة منذ بدء الإحصاءات.

وأنقذ غليزر حارس رد ستار كرة من فيل فودن كما أبعد محاولتين من نيثان آكي ورودري.

ومن هفوة واحدة لدفاع سيتي وجد الغاني بوكاري نفسه منفردا بالحارس إيدرسون ليهز شباكه في نهاية الشوط الأول.

وألغى الحكم الهدف في البداية بداعي التسلل، لكن حكم الفيديو المساعد أقر بصحته.

ولم يتأخر سيتي في الرد في الشوط الثاني عندما مرر هالاند كرة إلى ألفاريز الذي حولها داخل المرمى.

ووضع كايل ووكر الكرة في الشباك لكن الحكم حرم سيتي من الهدف الثاني بداعي التسلل.

وأرسل ألفاريز تمريرة عرضية أساء غليزر تقديرها لتستقر في مرماه.

وتلاعب سيتي بمنافسه وأكمل رودري، صاحب هدف الفوز على إنتر في نهائي الموسم الماضي، الثلاثية بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.