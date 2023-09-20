لجنة الطوارئ بليبيا تنفي انتشار الأوبئة في المناطق المنكوبة جراء العاصفة دانيال

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أحمد جودة - القاهرة - نفت لجنة الطوارئ في ليبيا، انتشار الأوبئة في المناطق المنكوبة جراء العاصفة دانيال، وفقا لوسائل إعلامية.

وقد دعا البرلمان الليبي، لجلسة طارئة في بنغازي يوم الخميس لبحث تداعيات كارثة العاصفة دانيال.

وأفادت وسائل إعلامية، بتعرض عدة مناطق في ليبيا إلى فيضانات عقب وصول العاصفة "دانيال" من وسط البحر المتوسط.

وتسببت العاصفة دانيال مصحوبة برياح شديدة وأمطار غزيرة، في جريان الأودية نتيجة السيول الغزيرة التي بدأت في التدفق نحو المناطق المنخفضة والساحلية.

وكانت عدة مناطق أطلقت نداءات للسلطات المحلية للمساعدة في عمليات الإنقاذ وإخراج العالقين من منازلهم.