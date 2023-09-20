العالم اليوم - بورصة طوكيو تهبط من أعلى مستوى في 33 عاما

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 20 سبتمبر 2023 11:24 صباحاً - واصل المؤشر توبكس الياباني تراجعه في ختام جلسة الأربعاء، من أعلى مستوى في 33 عاما والذي بلغه الأسبوع الماضي، مع تحول معنويات المستثمرين إلى الحذر قبل مجموعة من القرارات الرئيسية المتعلقة بالسياسة النقدية من بنوك مركزية منها بنك اليابان والمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

قادت أسهم الموارد الانخفاضات بعد تراجع أسعار النفط الخام من أعلى مستوياتها في عشرة أشهر، في حين واصلت أسهم شركات الشحن والأسهم الأخرى ذات توزيعات الأرباح المرتفعة التفوق في الأداء قبيل اجتماع بنك اليابان الذي قد يؤدي إلى تحول مفاجئ في السياسة شديدة التيسير.

وهبط المؤشر توبكس واحدا بالمئة إلى 2406 نقطة عند الإغلاق متراجعا عن 2438.02 نقطة، وهو مستوى بلغه آخر مرة في أوائل عام 1990.

وتراجع المؤشر نيكي 0.66 بالمئة إلى 33023.78 نقطة.

وسيعلن بنك اليابان قراره بشأن السياسة النقدية الجمعة بعد ختام اجتماع ليومين.

وتراجع قطاع الشحن 0.3 بالمئة بعد مكاسب استمرت لخمسة أيام.

كما هبط قطاع المصافي 3.3 بالمئة فيما تراجعت أسهم شركات التعدين 3.8 بالمئة.