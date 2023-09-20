العالم اليوم - أسعار المنتجين في ألمانيا تسجل أكبر انخفاض على الإطلاق

انتم الان تتابعون خبر أسعار المنتجين في ألمانيا تسجل أكبر انخفاض على الإطلاق من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 20 سبتمبر 2023 11:24 صباحاً - سجلت أسعار المنتجين في ألمانيا أكبر انخفاض على أساس سنوي في أغسطس، منذ بدء جمع البيانات في عام 1949، مما عزز الآمال في أن يواصل التضخم انحساره في أكبر اقتصاد في أوروبا.

وأفاد مكتب الإحصاءات الاتحادي الأربعاء، أن أسعار المنتجين انخفضت 12.6 بالمئة على أساس سنوي.

كان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تراجعا 12.6 بالمئة.

وبسبب الحرب في أوكرانيا، بلغت الزيادة في أسعار المنتجين في أغسطس 2022 نسبة 45.8 بالمئة على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى على الإطلاق منذ بدء التسجيل.

وفي يوليو، انخفضت أسعار المنتجين في ألمانيا بنسبة ستة بالمئة في أول انخفاض لها منذ أكثر من عامين ونصف العام مع تراجع ضغوط أسعار الطاقة.

وأظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات أنه بالمقارنة مع شهر يوليو، ارتفعت أسعار المنتجين 0.3 بالمئة في أغسطس.