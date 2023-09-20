مصرع شخص وإصابة آخرين بانفجار للغاز المنزلي في ضواحي موسكو

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 20 سبتمبر 2023 11:31 صباحاً - أعلن حاكم مقاطعة موسكو أندريه فوروبيوف مصرع شخص وإصابة ثلاثة آخرين بانفجار للغاز المنزلي في مبنى من تسعة طوابق بشارع أوكتيابرسكايا في مدينة بالاشيخا بضواحي موسكو.

وأضاف فوروبيوف: "وصل عدد كبير من فرق الإسعاف وست فرق من المركز الإقليمي لطب الكوارث إلى مكان الحادث. لسوء الحظ لقي شخص واحد مصرعه، وأصيب ثلاثة على الأقل، أحدهم نقل إلى المستشفى".

وفي وقت سابق، أفيد بانهيار الطوابق الثالث والرابع والخامس في المبنى المذكور، وتعرض ما لا يقل عن 10 شقق لأضرار.