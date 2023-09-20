نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدفاع الروسية: قوات حفظ سلام روسية تجلي أكثر من 2000 مدني من ناغورني كاراباخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت ‏وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن قوات حفظ سلام روسية أجلت أكثر من 2000 مدني من ناغورني كاراباخ، وفقا لقناة سكاي نيوز عربية.

أعلنت أذربيجان، إطلاق عمليات لمكافحة الإرهاب في ناجورنو كاراباخ، وفقا لوسائل إعلامية.

وكانت مواجهات جديدة اندلعت بين أرمينيا وأذربيجان، أسفرت عن مقتل عسكريين أذريين لم يحدد عددهم، في أحدث تصعيد للعنف بين الدولتين العدوتين.

وقد بحث رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان التطورات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، الذي ترتبط ببلاده باتفاقية دفاع مشترك مع أرمينيا.

وأصدرت وزارة الدفاع في أرمينيا، بيانًا قالت فيه: "فجر الثلاثاء في الدقيقة الخامسة (الإثنين 20:05 ت غ) شنت أذربيجان قصفا مكثفا بالمدفعية وبأسلحة نارية من العيار الثقيل على مواقع عسكرية أرمينية في بلدات غوريس وسوتك وجيرموك".

