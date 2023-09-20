العالم اليوم - تونس تغرق في العتمة لـ 4 ساعات بسبب عطل كهربائي

انتم الان تتابعون خبر تونس تغرق في العتمة لـ 4 ساعات بسبب عطل كهربائي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 20 سبتمبر 2023 02:20 مساءً - انقطع التيار الكهربائي في تونس عن كافة مناطق البلاد بشكل مفاجئ لنحو ثلاث ساعات بسبب عطل لحق بأحد المولدات بالعاصمة على ما أفادت شركة الكهرباء.

وبدأت عودة الكهرباء تدريجيا اعتبارا من الساعة الرابعة فجرا بالتوقيت المحلي (00,00 بتوقيت غرينتش) في عدة أحياء بتونس العاصمة.

وبحسب شهادات على مواقع التواصل الاجتماعي، استمر الانقطاع لأكثر من أربع ساعات.

وقالت الشركة التونسية للكهرباء والغاز (حكومية) في بيان إن سبب الانقطاع "عطب مباشر وطارئ في أحد المولدات الرئيسية في العاصمة".

أكّد مدير التعاون والاتصال بالشركة التونسية للكهرباء والغاز منير الغابري أن انقطاع التيار الكهربائي شمل كامل البلاد.

وأضاف الغابري في تدوينة على حسابه على فيسبوك أن الأسباب ما زالت إلى حد الآن غير معلومة.

وأشار إلى أنه لا صحة لما يتداول حول حصول انفجار في محطة رادس مؤكدا أن الفرق الفنية بصدد العمل لعودة التيار الكهربائي.

ونادرًا ما يحدث انقطاع عام للتيار الكهربائي في جميع أنحاء تونس.

وهذا الصيف وبسبب موجة الحر التي تجاوزت 45 درجة، نفذت السلطات إجراءات تقنين للكهرباء لفترات قصيرة طالت في كل مرة منطقة تشهد استهلاكا كبيرا للطاقة.

وشهدت تونس أيضًا انقطاعًا في مياه الشرب في الأشهر الأخيرة بسبب الجفاف الذي يهدد مواردها.