العالم اليوم - أديس السعودية تسعر طرحها العام عند الحد الأعلى لنطاق التسعير

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 20 سبتمبر 2023 02:20 مساءً - قالت شركة أديس القابضة للتنقيب عن النفط والغاز، الأربعاء، إنها حددت السعر النهائي للأسهم في الطرح العام الأولي، عند الحد الأعلى للنطاق السعري، مما يعني ضمنا تقديرا يزيد على 15.242 مليار ريال (4.06 مليار دولار) للشركة السعودية المدعومة من صندوق الاستثمارات العامة.

وأكدت أديس تسعير الاكتتاب العام قائلة إنها تلقت طلبات بقيمة 76.5 مليار دولار تقريبا من المستثمرين المؤسسيين.

ومن المتوقع أن تجمع الشركة نحو 1.22 مليار دولار من بيع أكثر من 338.7 مليون سهم قائم وجديد أو حوالي 30 بالمئة من رأس مالها المصدر بعد زيادة رأس المال.

وتم إغلاق بناء سجل الأوامر للمستثمرين المؤسسيين. ويجري الاكتتاب للأفراد في الفترة من 26 إلى 28 سبتمبر. ومن المتوقع أن يتم التخصيص النهائي للأسهم في موعد أقصاه الرابع من أكتوبر. ولم يتم بعد تحديد موعد لبدء تداول الأسهم.

وأديس هي الشركة الثانية التي تسعى لطرح أسهمها في البورصة السعودية منذ الصيف. وسعَرت شركة لومي السعودية لتأجير السيارات طرحها العام الأولي عند أعلى نقطة في نطاق التسعير في وقت سابق هذا الشهر.

ويقع مقر أديس في مدينة الخبر السعودية، وهي تدير أسطولا من منصات الحفر البحرية والبرية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والهند. ومن أهم عملاء الشركة أرامكو السعودية وشركة نفط الكويت وشركة نفط الشمال في قطر.