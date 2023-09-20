العالم اليوم - الذهب يستقر انتظارا لإعلان قرار الفائدة الأميركية

انتم الان تتابعون خبر الذهب يستقر انتظارا لإعلان قرار الفائدة الأميركية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 20 سبتمبر 2023 02:20 مساءً - لم يطرأ تغير يُذكر على أسعار الذهب، الأربعاء، مع ترقب المستثمرين أحدث التصريحات والتوقعات بخصوص أسعار الفائدة من جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، بعد اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأميركي.

وبحلول الساعة 0938 بتوقيت غرينتش، استقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1930.09 دولار للأونصة لتظل دون أعلى مستوى لها منذ الخامس من سبتمبر والذي سجلته أمس الثلاثاء، وتراجعت أسعار العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1951.10 دولار للأونصة.

وقال جيوفاني ستونوفو، المحلل في بنك (يو.بي.إس) "ستظل أسعار الذهب في نطاق التداول على المدى القصير". وتوقع أن يتمسك مجلس الاحتياطي الفيدرالي بنهجه المعتمد على البيانات، وأشار إلى أن من السابق لأوانه خفض أسعار الفائدة.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُثّبت مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في الوقت الحالي، لكنهم سيشيرون أيضا في توقعات اقتصادية جديدة إلى ما إذا كانت الحاجة لرفع أسعار الفائدة أكثر قبل نهاية العام لا تزال مستمرة.

وستعلن لجنة تحديد أسعار الفائدة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي قرارها وتوقعاتها المحدثة في الساعة 1800 بتوقيت غرينتش، ومن المقرر أن يعقد باول مؤتمرا صحفيا في الساعة 1830 بتوقيت غرينتش.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 23.25 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 941.03 دولار. وزاد البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 1276.22 دولار.