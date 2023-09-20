نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ‏رويترز: الأرمينيون في إقليم ناغورني كاراباخ يوافقون على شروط أذربيجان بنزع سلاحهم لوقف العملية العسكرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وافق الأرمينيون في إقليم ناغورني كاراباخ، اليوم الأربعاء، على شروط أذربيجان بنزع سلاحهم لوقف العملية العسكرية، وفقا لوكالة رويترز.



وأعلنت أذربيجان، إطلاق عمليات لمكافحة الإرهاب في ناجورنو كاراباخ، وفقا لوسائل إعلامية.

وكانت مواجهات جديدة اندلعت بين أرمينيا وأذربيجان، أسفرت عن مقتل عسكريين أذريين لم يحدد عددهم، في أحدث تصعيد للعنف بين الدولتين العدوتين.

وقد بحث رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان التطورات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، الذي ترتبط ببلاده باتفاقية دفاع مشترك مع أرمينيا.

وأصدرت وزارة الدفاع في أرمينيا، بيانًا قالت فيه: "في الدقيقة الخامسة (الإثنين 20:05 ت غ) شنت أذربيجان قصفا مكثفا بالمدفعية وبأسلحة نارية من العيار الثقيل على مواقع عسكرية أرمينية في بلدات غوريس وسوتك وجيرموك".