نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فلسطين: شهيد رابع متأثرا بإصابته جراء عدوان الاحتلال على مخيم جنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الأربعاء، استشهاد الشاب عطا ياسر عطا موسى، 29 عاما، من قرية مركة جنوب جنين، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، لترتفع حصيلة العدوان على مخيم جنين، إلى أربعة شهداء، وفق ما نقلته سفارة فلسطين بالقاهرة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الثلاثاء، عن استشهاد: محمود علي نافع السعدي، 23 عاما، ومحمود خالد عرعراوي، 24 عاما، ورأفت عمر خمايسة، 22 عاما، إضافة إلى إصابة 30 آخرين بجروج مختلفة بينهم حالات حرجة، جراء العدوان على مخيم جنين.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم جنين وحاصرت منزلين، وقصفتهما بعدة صواريخ، ومنعت مركبات الإسعاف والطواقم الطبية من الوصول للمصابين، فيما شهدت مدينة جنين ومخيمها مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال.

كما استهدفت قوات الاحتلال بطائراتها المسيرة برجا للكهرباء وسط المخيم، ما أدى إلى فصل التيار الكهربائي عن المخيم وأجزاء من مدينة جنين.

ونعت حركة فتح في إقليم جنين، الشهداء، الذين ارتقوا برصاص الاحتلال على أرض جنين ومخيمها، مؤكدةً أن إرادة الشعب الفلسطيني أقوى من غطرسة الاحتلال، وبأنهم مستمرون بنضالهم مهما كثرت التضحيات حتى الحرية والاستقلال.

كما أعلنت الإضراب الشامل في مدينة جنين ومخيمها، اليوم الأربعاء، حدادا على أرواح الشهداء، ورفضا للعدوان على شعبنا.